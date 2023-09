Verona-Atalanta, Baroni: “La prestazione è stata buona

“Loro hanno fatto una gara aggressiva con 25 falli. Comunque la prestazione è stata buona. Loro dietro erano molto compatti e non è stato facile da questo punto di vista, ci serviva una giocata e non siamo riusciti a trovarla”. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni al termine della sconfitta contro l’Atalanta. “Terza partita senza aver segnato? Ci sono giocatori nuovi come Suslov e Saponara che devono trovare la giusta armonia, abbiamo cambiato tanto, per me è molto positivo il rientro di Henry – ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa -, volevo mandarlo in Primavera ma non c’è stata l’opportunità, dobbiamo migliorare sicuramente. Ngonge? Ha un grande potenziale e dobbiamo lavorarci, deve avere la capacità interpretativa delle partita, deve saper giocare anche quando gli spazi non ci sono e hai una marcatura feroce per cui serve più movimento. Non dobbiamo dargli responsabilità eccessive, ha fatto bene l’anno scorso ed è partito bene quest’anno, oggi per chi era davanti non è stata una gara semplice”.