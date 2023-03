Processo Juventus, Abodi: “Non bisogna trasformare giurisprudenza in una partita fra squadre”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato essendo ospite de ‘La politica nel pallone‘ su Gr Parlamento. L’ex presidente della Lega di Serie B, ora ministro del Governo Meloni, ha puntualizzato come il processo sulle plusvalenze, che ha come punta dell’iceberg il futuro della Juventus, non debba essere trasformato in un match di campo fra i bianconeri e gli avversari dei bianconeri.

Queste le parole di Abodi:”Non bisogna trasformare il processo penale e sportivo quasi in una partita di calcio, nella quale si confrontano le squadre. Al centro ci sono delle regole e dobbiamo fare in modo che queste vengano conosciute, rispettate e là dove non sono rispettate si intervenga. Qui si viene interpretati ogni volta, a seconda delle circostanze e delle squadre, invece dovremmo stare tutti dalla stessa parte. Le regole sono uguali per tutti, non c’è una doppia morale e chi sbaglia paga”.