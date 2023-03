Argentina, Wanda Nara torna a posare con Icardi sui social: “Lo amo” (FOTO)

Torna a splendere il sole tra Mauro Icardi e Wanda Nara, impegnata adesso in Argentina con la conduzione dell’edizione locale di Masterchef. La moglie e agente dell’attaccante del Galatasaray è tornata a postare alcune foto della coppia in queste ore su Instagram, a testimonianza di un amore più che mai forte e duraturo. “Li amo” scrive Nara in riferimento a Icardi e ai suoi figli: un rapporto, quello dei due argentini, talvolta a distanza ma che comunque sembra ben lontano dall’essere al capolinea.

I post di Wanda Nara su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)