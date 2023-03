Masters 1000 Miami 2023, Jannik Sinner agli ottavi: l’azzurro avvicina il best ranking

Jannik Sinner prosegue la sua cavalcata nel Masters 1000 di Miami 2023. L’azzurro ha sconfitto in due set Grigor Dimitrov e adesso agli ottavi di finale se la vedrà con Andrey Rublev. La vittoria contro il bulgaro vale un altro passo avanti a Sinner per quanto riguarda il ranking mondiale Atp. Al momento il classe 2001 di Sesto è infatti in decima posizione virtuale, a un solo passo dal suo best ranking che verrebbe ulteriormente avvicinato nel caso di una vittoria contro Rublev. In tal caso Sinner eguaglierebbe il risultato dello scorso anno, quando a Miami raggiunse i quarti prima di ritirarsi nel corso del primo set contro Francisco Cerundolo.

L’ottimo inizio di stagione del numero uno d’Italia è ancor più rappresentato dalla classifica virtuale della Race Atp, che tiene conto dei risultati dell’anno solare 2023. Sinner con una vittoria su Rublev potrebbe infatti salire anche nella top-5 dal settimo posto attuale. Insomma, la stagione è ancora nella sua fase iniziale ma se la salute fisica lo sosterrà Sinner potrebbe davvero regalare all’Italia il suo definitivo salto di qualità.

