Le probabili formazioni della ventesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025, che andrà in scena da venerdì 10 a lunedì 13 gennaio. Dopo il turno precedente smezzato per la disputa della Supercoppa Italiana, tutte le venti squadre della massima serie italiana tornano in campo nello stesso weekend per la prima giornata di ritorno. Ad aprire le danze sarà l’anticipo dello Stadio Olimpico tra la Lazio di Marco Baroni e il Como di Cesc Fabregas, che venerdì 10 gennaio alle ore 20:45 si scontreranno per obiettivi di classifica diversi: da una parte la lotta per la Champions League, dall’altra per la salvezza.

Sabato 11 gennaio alle ore 15:00 l’Empoli di Roberto D’Aversa ospiterà il Lecce di Marco Giampaolo al Castellani, in un importantissimo scontro diretto per la salvezza. Alle ore 18:00 sarà la volta del derby della Mole previsto all’Olimpico Grande Torino tra il Torino di Paolo Vanoli e la Juventus di Thiago Motta: entrambe le compagine hanno bisogno di vincere per restare in corsa per i rispettivi obiettivi stagionali. In serata, alle ore 20:45, andrà in scena la gara del Giuseppe Meazza tra il Milan di Sergio Conceicao, al debutto da tecnico in Serie A, e il Cagliari di Davide Nicola.

Il lunch match di domenica vedrà opposti il Genoa di Patrick Vieira e il Parma di Fabio Pecchia in un’altra sfida diretta per mantenere la categoria; a seguire alle ore 15:00 l’Inter di Simone Inzaghi farà visita al Venezia di Eusebio Di Francesco sul campo del Penzo. Alle ore 18:00 ci sarà l’interessante partita del Dall’Ara tra il Bologna di Vincenzo Italiano e la Roma di Claudio Ranieri, entrambe in corsa per obiettivi europei. Il posticipo di domenica alle 20:45 prevede la sfida tra il Napoli di Antonio Conte e l’Hellas Verona di Paolo Zanetti; a chiudere il turno sarà la gara di lunedì alle 20:45 che vedrà affrontarsi il Monza di Salvatore Bocchetti e la Fiorentina di Raffaele Palladino sul terreno dell’U-Power Stadium. Ecco tutte le probabili formazioni della ventesima giornata di Serie A.

Serie A, probabili formazioni 20^ giornata

Lazio-Como

LAZIO – Pedro potrebbe essere ancora out, ma Noslin e Lazzari dovrebbero essere regolarmente a disposizione. Squalificati Gila, Zaccagni e Castellanos. Tchaouna titolare nel reparto offensivo.

COMO – Fabregas dovrebbe schierare Cutrone al centro dell’attacco, mentre Belotti dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo spazio a Sergi Roberto e Da Cunha.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gigot, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Tchaouna, Dele-Bashiru, Noslin; Dia

Ballottaggi: Marusic 55% – Lazzari 45%

Indisponibili: Vecino, Pedro (in dubbio)

Squalificati: Castellanos, Gila, Zaccagni

Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone

Ballottaggi: Cutrone 65% – Belotti 35%

Indisponibili: Perrone, Moreno

Squalificati: Goldaniga

________________________________________________________________________________

Empoli-Lecce

EMPOLI – Mister Roberto D’Aversa è ancora alle prese con i numerosi infortuni e probabilmente dovrà ancora adattare Cacace nel terzetto difensivo insieme a Goglichidze ed Ismajli. In mezzo al campo spazio a Henderson, Maleh ed Anjorin.

LECCE – Spazio al 4-3-3 con Coulibaly e Rafia i titolarissimi a centrocampo, ma Berisha è ai box. Chance per Ramadani. Probabile panchina per Rebic.

Empoli (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo

Ballottaggi: Henderson 55% – Maleh 45%

Indisponibili: Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Pellegri, Viti, Haas, Solbakken.

Squalificati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente

Ballottaggi: Guilbert 55% – Pierotti 45%

Indisponibili: Gaspar, Banda, Berisha

Squalificati: –

_______________________________________________________________________________

Udinese-Atalanta

UDINESE – Runjaic dovrebbe schierare Giannetti per completare la difesa insieme a Bijol e Kristensen. Payero è completamente recuperato e si gioca una maglia dal 1′ con Lovric. Coppia d’attacco composta da Thauvin e Sanchez.

ATALANTA – Retegui sta recuperando, ma potrebbe essere risparmiato in vista della gara con la Juventus: in attacco, dunque, dovrebbe esserci De Ketelaere come falso nove, supportato da Samardzic e Lookman.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic, Lookman; De Ketelaere.

Ballottaggi: Ruggeri 55% – Zappacosta 45%; Samardzic 55% – Pasalic 45%.

Indisponibili: Scamacca

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Toure; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Sanchez

Ballottaggi: Lovric 55% – Payero 45%

Indisponibili: Okoye, Zarraga, Davis.

Squalificati: Lucca

Torino-Juventus

TORINO – Vanoli ha due dubbi: Pedersen o Vojvoda a destra, Gineitis o Linetty in mezzo al campo, mentre davanti si ricompone il tandem Adams-Sanabria.

JUVENTUS – Dopo la delusione di Supercoppa, Motta deve fare a meno di Locatelli e schiera Thuram e Fagioli dal 1′ in mezzo al campo. Cambiaso torna titolare, Nico Gonzalez cerca spazio a destra.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Sosa; Adams, Sanabria

Ballottaggi: Gineitis 55% – Linetty 45%

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Ilkhan, Walukiewicz, Savva

Squalificati: –

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Thuram, Fagioli, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic

Ballottaggi: Nico Gonzalez 55% – Weah 45%, Fagioli 60% – McKennie 40%

Indisponibili: Bremer, Cabal, Conceicao, Rouhi, Milik

Squalificati: Locatelli

Milan-Cagliari

MILAN – Leao torna dal 1′ in campionato, dall’altra parte c’è Pulisic e la punta è Morata, mentre Musah può rinforzare il centrocampo ed è favorito su Bennacer. Out Emerson Royal per squalifica.

CAGLIARI – Dopo l’importante vittoria di Monza sono tante le conferme per Nicola: davanti ancora Viola con Piccoli e formazione abbottonata.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Musah, Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata, Leao

Ballottaggi: Musah 60% – Bennacer 40%

Indisponibili: Chukwueze, Florenzi, Loftus-Cheek, Okafor

Squalificati: Emerson Royal

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Viola; Piccoli

Ballottaggi: Viola 55% – Gaetano 45%

Indisponibili: Luvumbo

Squalificati: –

Parma-Genoa

PARMA – Man out per infortunio, allora c’è Mihaila a sinistra con Cancellieri a destra. Unica punta Bonny, Hernani dal 1′.

GENOA – Ballottaggio tra Miretti e Thorsby in mezzo al campo, Vitinha con Pinamonti lì davanti e Zanoli che può far cambiare facilmente abito tattico.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Cancellieri, Hernani, Mihaila; Bonny

Ballottaggi: –

Indisponibili: Circati, Osorio, Estevez, Bernabé, Charpentier, Kowalski, Man

Squalificati: –

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Vitinha

Ballottaggi: Miretti 60% – Thorsby 40%

Indisponibili: Matturro, Messias, Malinovskyi, Ahanor, Norton

Squalificati: –

Venezia-Inter

VENEZIA – I lagunari non mutano rispetto all’ultima uscita: Ellertsson a destra, Zampano a sinistra, Busio che fa la spola tra centrocampo e trequarti in un 3-4-2-1 pronto a diventare 3-5-1-1.

INTER – Dopo le fatiche di Supercoppa, nella trasferta del Penzo i nerazzurri ripropongono il tandem Lautaro-Taremi, con Thuram ai box per il lieve infortunio. Da valutare anche Calhanoglu.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Sverko, Idzes, Altare; Ellertson, Andersen, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo

Ballottaggi: –

Indisponibili: Duncan, Raimondo, Svoboda, Crnigoj, Doumbia

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Taremi, Lautaro

Ballottaggi: Bisseck 55% – Darmian 45%

Indisponibili: Acerbi, Di Gennaro, Pavard, Thuram, Calhanoglu (in dubbio)

Squalificati: –

Bologna-Roma

BOLOGNA – Squalificato Pobega. Ballottaggio tra Moro e Ferguson a centrocampo. In attacco Orsolini, Odgaard e Ndoye a supporto di Castro, unica punta.

ROMA – Dybala e Dovbyk in attacco. Saelemaekers e Angelino sulle fasce, mentre a centrocampo Pellegrini sarà titolare dopo il gol nel derby. Con lui Paredes e Pellegrini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro

Ballottaggi: Moro 55% – Ferguson 45%

Indisponibili: El Azzouzi, Aebischer, Cambiaghi

Squalificati: Pobega

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dovbyk, Dybala

Ballottaggi: Pellegrini 70% – Pisilli 30%

Indisponibili: Cristante

Squalificati: –

Napoli-Hellas Verona

NAPOLI – Da valutare Kvaratskhelia, ma è pronto Spinazzola come a Firenze. Lukaku, Neres e McTominay nel reparto offensivo con Anguissa e Lobotka intoccabili in regia.

VERONA – Squalificati Serdar e Tchatchoua. Spazio al 3-4-1-2 con Suslov a supporto di Tengstedt e Sarr.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Neres, McTominay, Spinazzola; Lukaku

Ballottaggi: Spinazzola 55% – Kvaratskhelia 45%

Indisponibili: Buongiorno, Politano, Kvaratskhelia (in dubbio)

Squalificati: –

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Belahyane, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr

Ballottaggi: –

Indisponibili: Frese, Harroui

Squalificati: Serdar, Tchatchoua

Monza-Fiorentina

MONZA – Squalificato D’Ambrosio, ma torna Marì. Con lui Izzo e Carboni. Pereira e Birindelli ai lati, Bondo e Sensi. Ciurria e Caprari a supporto di Djuric.

FIORENTINA – Colpani, Gudmundsson e Sottil a supporto di Kean. Adli e Mandragora in mediana. Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens in difesa.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Sensi, Birindelli; Ciurria, Caprari; Djuric

Ballottaggi: Djuric 55% – Mota 45%; Sensi 55% – Bianco 45%

Indisponibili: Kyriakopoulos, Gagliardini, Pessina

Squalificati: D’Ambrosio

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean

Ballottaggi: Gudmundsson 55% – Beltran 45%

Indisponibili: Bove

Squalificati: –