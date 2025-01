Il mondo del motociclismo è – ancora una volta – in lutto. Dall’Olanda arriva la notizia di una tragedia, che da settimane si sperava di evitare: è morto Sid Veijer, giovane pilota di soli sette anni. Il talento è rimasto vittima di un gravissimo incidente lo scorso 22 dicembre, nel corso di un allenamento in minimoto svoltosi in un kart indoor olandese. Veijer è stato immediatamente trasportato in ospedale in situazioni critiche. Il giovanissimo è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, come rivelato dalla sua famiglia.

Nonostante le cure ricevute, Sid è scomparso nel pomeriggio di domenica 5 gennaio. L’annuncio della scomparsa arriva dalla sua famiglia, che lo hanno comunicato sui social. “Sid ha lottato come un leone. Abbiamo combattuto fino all’ultimo minuto con tutto ciò che avevamo. I medici e gli infermieri hanno fatto quello che potevano”, recita il messaggio. Veijer era considerato un brillante talento, tanto da essere proclamato campione olandese della categoria minimoto junior A lo scorso ottobre.

Sid era il nipote di Collin Veijer, pilota impegnato in Moto3 nel 2024 e che nella prossima stagione debutterà in Moto2 con Ajo KTM. Il pilota si è espresso sui propri canali social, scrivendo: “Hai combattuto più forte che potevi, ma non potevi vincere questa battaglia dura e difficile. Sono molto orgoglioso di essere tuo cugino e non dimenticherò mai i momenti divertenti che abbiamo passato insieme, anche se non ero molto con te. Non ti dimenticherò mai come persona. Mi motivi ancora di più a combattere così duramente come hai fatto tu, Sid,” ha scritto.