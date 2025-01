Ad Ancona va in scena il Meeting della Befana, evento che inaugura la nuova stagione indoor al PalaCasali di Ancona. La struttura si prepara ad ospitare gli Assoluti, in scena tra il 22 e il 23 febbraio. Nei 200 metri trionfa Diego Pettorossi, che firma il successo in 21:03. L’atleta della Libertas Unicusano Livorno, la scorsa estate impegnato sulla stessa distanza ai Giochi di Parigi, si avvicina al personale indoor di 20:95, realizzato due anni fa negli Stati Uniti. Alle sue spalle c’è Edoardo Scotti, argento europeo e finalista olimpico nelle due staffette 4×400, che chiude la prova in 21.60. Il terzo posto è andato poi a Massimilano Cafone, che ha firmato un 22.07. In campo femminile, Lavinia Capasso vince in 24.82, mettendosi davanti a Giulia Colonna (24.87) e a Gaia D’Ambrosio (25.40).

RISULTATI 200M MASCHILE

PETTOROSSI Diego 21.03 SCOTTI Edoardo 21.60 COFONE Massimiliano 22.07 MUZI Alexandr 22.15 FRATICELLI Francesco 22.27 SANSOVINI Francesco 22.28 CETRONE Daniele 22.42 ANGELINI Lorenzo 22.54 RIPA Alessandro 22.59 CORSI Lorenzo 22.62

RISULTATI 200M FEMMINILE

CAPASSO Lavinia 24.82 COLONNA Giulia 24.87 D’AMBROSIO Gaia 25.40 FAVALLI Sophia 25.60 SACCOMANDI Caterina 25.64 BALLERINI Camilla 25.84 DE SILVA Lorenza 26.11 COSTA Anna 26.12 MANERA Caterina 26.28 RELLA Eliana 26.33

400 metri

Nei 400 metri maschili, la vittoria va al diciottenne Destiny Omodia, che taglia il traguardo davanti a tutti in 48.10. Si tratta del nuovo primato regionale under 20 indoor, imbattuto dal 2007. Al secondo posto c’è Andrea Federici – all’esordio indoor di specialità – in 48.43. Terzo invece Vanni Akwannor in 48.46. In campo femminile, è Sophia Favalli a spuntarla con un tempo di 55.64. Alle sue spalle, Ginevra Ricci in 56.23, mentre Sara Cirillo chiude terza con 56.25.

RISULTATI 400M MASCHILE

OMODIA Destiny 48.10 FEDERICI Andrea 48.43 AKWANNOR Vanni 48.46 MANFREDI Thomas 49.24 GHEDINA Vittorio 49.38 EMMERT Pedro 49.68 PELIZZARO Mattia 49.73 VILLA Emiliano 49.79 TURCHI Mattia 49.90 CHUKS Alex 50.25

RISULTATI 400M FEMMINILE

FAVALLI Sophia 55.64 RICCI Ginevra 56.23 CIRILLO Sara 56.25 GRESTA Anna 57.77 D’ANGELO Agata 57.80 MARTELLI Giada 59.37 BALLERINI Camilla 59.86 ZANELLA Ilaria 59.93 SABBATINI Chiara 1:00.24 COSTA Anna 1:00.33

1500 metri

Sui 1500 metri, Alessandro Casoni ha la meglio sugli avversari. L’azzurro chiude in 3:58.88, davanti a Riccardo Gaddoni, al traguardo dopo 3:59.68. Infine, in terza posizione, c’è Jacopo Risi, che firma un tempo di 4:00.72. Nel femminile, invece, Beatrice Vedovato chiude in 4:40.55 e si aggiudica la migliore prestazione. Secondo posto per Agnese Lanzi in 4:43.99, mentre Azzurra Ilari è terza in 4:44.11.

RISULTATI 1500M MASCHILE

CASONI Alessandro 3:58.88 GADDONI Riccardo 3:59.68 RISI Jacopo 4:00.72 DONE’ Riccardo 4:02.18 STORANI Leonardo 4:03.64 PERNA Alessio 4:03.72 SANTOMAURO Simone 4:04.40 MORICONI Giulio 4:06.06 CASTIGLIONI Edoardo 4:06.71 SANCISI Niccolo’ 4:10.64

RISULTATI 1500M FEMMINILE

VEDOVATO Beatrice 4:40.55 LANZI Agnese 4:43.99 ILARI Azzurra 4:44.11 VEDOVATO Margherita 4:44.36 BAGAGLI Chiara 4:54.85 DE MATTIA Margherita 5:00.64 BIAGINI Enrica 5:10.25 D’ORTONA Adalgisa 5:11.18 LA TORRE Elisabetta 1997 5:19.27 COSTANTINI Beatrice 5:25.22

Meeting della Befana – Le prove allievi

Nella gara di salto in alto, Elena Marchionni – vicecampionessa nazionale allieve – firma un buon 1.65 che vale il successo. Nel salto triplo, Franca Shanon Dogmo vince tra le under 18 in 11.66. Trionfo per Augusto Cecchetti nel peso, che trova il 16.36, migliorando il proprio personale di oltre un metro. Nel femminile la spunta invece Beatrice Stagnaro in 11.36. Nei 60 metri ostacoli, Francesco Cormio si rivela il migliore e arriva al traguardo in 8”37. Nella prova femminile Amelie Ongolo ha la meglio in 8”89. Nella sfida di lungo vince Filippo Guiducci in 6.97, nell’alto è invece Davide Attene è davanti a tutti in 1.97.