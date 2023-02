Probabili formazioni Verona-Salernitana, ventiduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Verona-Salernitana, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine gialloblù vuole continuare ad alimentare le proprie speranze di salvezza provando a portare a casa una preziosa vittoria davanti ai propri tifosi. La squadra granata, dal suo canto, non ha intenzione di recitare un ruolo da non protagonista e spera di fare il colpaccio in trasferta, ponendo un grande tassello in ottica salvezza. La partita andrà in scena alle ore 18:30 di lunedì 13 gennaio e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Marco Zaffaroni e Davide Nicola.

Le probabili formazioni di Verona-Salernitana

VERONA – Difesa a tre composta da Dawidowicz, Hien e Ceccherini, mentre in attacco dovrebbero esserci Lazovic e Ngonge a supporto dell’unica punta Djuric.

SALERNITANA – Nicola è pronto a confermare la squadra schierata nelle ultime gare, con il tridente offensivo formato da Candreva, Piatek e Dia. A centrocampo spazio a Coulibaly, Nicolussi Caviglia e Vilhena.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Djuric.

Ballottaggi: Ngonge 60% – Lasagna 40%; Sulemana 55% – Duda 45%

Indisponibili: Faraoni, Verdi, Henry, Hrustic.

Squalificati: –

Salernitana (4-3-3): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

Ballottaggi: Bronn 60% – Sambia 40%, Nicolussi Caviglia 60% – Bohinen 40%.

Indisponibili: Fazio, Mazzocchi, Maggiore, Gyomber.

Squalificati: –