Basket, Serie A1 2022-2023: Brindisi batte Verona 102-68, cronaca e tabellino

Happy Casa Brindisi batte Tezenis Verona per 102-68 nella sfida valida per la diciannovesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Marcquise Reed, il quale mette a segno 17 punti, che servono a regalare la vittoria a Brindisi.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Lamb che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 25-19. Nel secondo quarto la situazione non cambia di molto, con più equilibrio sia in campo che nel risultato, ma ancora con Verona perde punti rispetto ai pugliesi. Si va negli spogliatoi con il risultato di 48-40.

Esattamente come sopra, è Brindisi che conduce la gara, con Verona che prova a rimanere in gara rimanendo attaccata al parziale, ma non sul totale. Gioca meglio e mette più punti Brindisi, iniziando gli ultimi 10 minuti sul +9, sul risultato di 63-74. Nel finale si spegne completamente Verona, non mettendo nemmeno un punto in addirittura 4 minuti. Passeggia senza problemi la squadra di casa, travolgendo nel finale gli avversari, e portando a casa punti importanti in chiave classifica. Vince Brindisi, Verona sconfitto. Risultato finale: 102-68.

IL TABELLINO

BRINDISI-VERONA 102-68 (25-19, 23-21, 22-19, 32-9)

BRINDISI: Burnell 14, Reed 17, Bowman 10, Harrison 9, Vitucci 0, Mascolo 7, Bocevski 0, Mezzanotte 3, Riismaa 11, Bayehe 9, Perkins 12, Lamb 10.

VERONA: Cappelletti 12, Ferrari 0, Casarin 0, Johnson 6, Bortolani 3, Rosselli 0, Anderson 13, Udom 3, Sanders 5, Smith 11, Pini 2, Davis 14.