Juventus-Fiorentina 1-0, Rabiot: “Futuro? Ora non ci penso, poi parlerò con la società”

Adrien Rabiot è stato uno dei protagonisti in Juventus-Fiorentina 1-0, match della ventiduesima giornata della Serie A 2022/2023. Il centrocampista francese ha infatti segnato il gol decisivo ed è rimasto in campo 90 minuti, ma nel post-partita le domande riguardano ovviamente il futuro. Rabiot infatti è in scadenza di contratto a giugno e il suo ingaggio importante pesa oltremodo sul malandato bilncio della Juventus. “In questo momento penso a dare una mano alla squadra dando il 100% – afferma il giocatore ai microfoni di Dazn – Non posso sapere cosa succederà, arriverà il momento di parlare con la società ma non è questo. Adesso ci sono cose più importanti, dobbiamo continuare a fare punti e proseguire su questa strada.”