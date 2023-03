Probabili formazioni Verona-Monza, ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Verona-Monza, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione gialloblù va a caccia di preziosi punti in ottica salvezza, mentre i biancorossi sperano di aumentare il margine di vantaggio sulla zona rossa per chiudere la stagione con una certa tranquillità. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 12 marzo nel palcoscenico dello stadio Marcantonio Bentegodi, con la partita che sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Marco Zaffaroni e Raffaele Palladino.

VERONA – Ngonge e Gaich sono in vantaggio su Braaf e Lasanga per comporre la coppia d’attacco, in difesa spazio a Dawidowicz, Hien e Magnani.

Tornano Marlon e Birindelli dopo la squalifica, ma solo il primo dovrebbe partire titolare. Petagna e Caprari coppia d’attacco, Pessina a supporto. Torna Di Gregorio in porta.

Le probabili formazioni di Verona-Monza

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Verdi, Tameze, Lazovic, Doig; Lasagna, Gaich.

Ballottaggi: Lasagna 55% – Braaf 45%

Indisponibili: Ceccherini, Miguel Veloso, Djuric, Henry, Sulemana, Hrustic, Ngonge, Duda

Squalificati: –

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Machin, C. Augusto; Pessina; Petagna, Caprari.

Ballottaggi: Petagna 55% – Gytkjaer 45%, Machin 55% – Birindelli 45%.

Indisponibili: Rovella, Mota.

Squalificati: –