F1, lettera della Mercedes ai tifosi: “Lavoriamo per cambiare il corso della stagione”

La Mercedes si scusa con i suoi tifosi. Il Mondiale di Formula Uno è partito male per le Frecce d’Argento, col quinto posto di Lewis Hamilton e il settimo di George Russell, mai in lotta per il podio. La scuderia ha pubblicato sul proprio sito una lettera rivolta ai fan: “Il Bahrein ci ha fatto male. Ha fatto male ognuno di noi, che affronta ogni stagione determinato a lottare per i titoli. Ha fatto male alla squadra nel suo insieme, dopo aver dedicato così tanto duro lavoro a una macchina che non ha soddisfatto le nostre aspettative. E sappiamo che ha fatto male anche a voi, i nostri tifosi. La vostra passione e il vostro supporto sono così importanti per spingerci avanti e sappiamo che proviamo lo stesso dolore. La situazione che affrontiamo in questo momento non è quella che nessuno di noi voleva, ma è quella che abbiamo. Questa è la realtà. E le semplici domande sono: cosa possiamo fare al riguardo e cosa faremo al riguardo? Non ci faremo prendere dal panico o né ci lasceremo andare a reazioni istintive. Stiamo lavorando con urgenza e con calma per costruire il nostro piano di ripresa, concentrandoci su ciò che deve accadere a breve, medio e lungo termine per vincere. Abbiamo già in cantiere gli sviluppi per le prossime gare e ce ne saranno altri in arrivo. Ma questo non sarà il lavoro di un momento; non ci sono proiettili d’argento in F1”.

“In secondo luogo, terremo la testa alta e faremo questo viaggio passo dopo passo, insieme Siamo la Mercedes. Conosciamo gli standard a cui aspiriamo e nessuno sussulta quando guardiamo la montagna che dobbiamo scalare. Non sarà facile, ma dov’è il valore in qualcosa di facile? Siamo insieme nella buona e nella cattiva sorte – da Toto, Lewis e George, a ogni singola donna e uomo nelle fabbriche di Brackley e Brixworth. E adoriamo questa sfida. Sei pronto a unirti a noi per combattere? In caso contrario, non ci sono rancori. Se sì, allora facciamolo”, conclude la scuderia tedesca.