Highlights e gol Real Madrid-Espanyol 3-1, Liga 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 19

Gli highlights e i gol di Real Madrid-Espanyol 3-1, match valido per la venticinquesima giornata della Liga 2022/2023. Al Bernabeu arriva la vittoria in rimonta per i Blancos di Ancelotti, che si impongono e si portano a -6 dal Barcellona in attesa dell’impegno dei blaugrana in casa dell’Athletic Bilbao. Vinicius e Militao rispondono a Joselu nel primo tempo, poi nel finale di partita ci pensa Asensio a calare il tris.

GLI HIGHLIGHTS