Probabili formazioni Atalanta-Verona: trentaduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Verona, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione nerazzurra è in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, per questo motivo vuole centrare la sua ennesima vittoria tra le mura amiche. La compagine scaligera, dal suo canto, deve tirarsi fuori dalla lotta per la salvezza e spera di strappare punti preziosi da un campo molto complicato. Chi riuscirà a vincere al Gewiss Stadium? Si parte alle ore 20:45 di lunedì 15 aprile, la partita sarà visibile in esclusiva su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Marco Baroni.

ATALANTA – Gasperini senza De Roon e Zappacosta, al loro posto Pasalic e Hateboer. De Ketelaere potrebbe tornare in campo dal 1’. Scamacca dopo l’ottimo periodo di forma cerca continuità e minutaggio. Koopmeiners e Lookman a supporto dell’attaccante azzurro.

VERONA – Serdar squalificato, in mezzo al campo spazio a Folurunsho insieme a Duda. Noslin in attacco. Suslov, Bonazzoli e Mitrovic a supporto. Magnani torna dalla squalifica, ma dovrebbe partire dalla panchina; in difesa dal 1’ spazio a Dawidowicz e Coppola.

Le probabili formazioni di Atalanta-Verona

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Ruggeri, Pasalic, Ederson, Hateboer; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: Scamacca 55% – De Ketelaere 45%

Indisponibili: Scalvini.

Squalificati: De Roon, Zappacosta.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Folorunsho; Suslov, Bonazzoli, Mitrovic; Noslin.

Ballottaggi: Mitrovic 55% – Lazovic 45%

Indisponibili: Cruz.

Squalificati: Serdar.