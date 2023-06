Probabili formazioni Ucraina-Croazia: Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Ucraina-Croazia, gara della fase a gironi degli Europei Under 21 2023, in programma tra Romania e Georgia. Una sfida interessante tra due realtà importanti del calcio continentale. La Croazia ha superato la fase a gironi per la prima volta nel 2021. L’Ucraina ha trionfato nella Coppa del Mondo FIFA Under 20 nel 2019. Occhi puntati su Danylo Sikan, autore di una tripletta nello spareggio di ritorno contro la Slovacchia, mentre è assente Vladyslav Supryaha, autore di due gol in quella finale vinta 3-1 contro la Corea del Sud. Si gioca alle 18:00 di mercoledì 21 giugno. La stella però è ovviamente Mudryk, che proverà a trascinare la sua nazionale.

Le probabili formazioni di Ucraina-Croazia

Ucraina (4-3-3): Trubin; Sych, Talovierov, Syrota, Vivcharenko; Kryskiv, Mykhaylenko, Sudakov; Bondarenko; Sikan, Mudryk

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Croazia (4-3-3): Kotarski; Soldo, Krizmanic, Perkovic; Sigur, Bulat, Hodza, Baturina, Colina; Beljo, Simic

Ballottaggi: Simic 55% – Sego 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –