Probabili formazioni Belgio-Olanda: Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Belgio-Olanda, gara della fase a gironi degli Europei Under 21 2023, in programma tra Romania e Georgia. Fischio d’inizio alle 18:00 di mercoledì 21 giugno. Grande attesa per la sfida tra due grandi scuole di calcio contemporanee. La stella è ovviamente Gravenberch, centrocampista del Bayern Monaco. Il Belgio risponde con De Ketelaere che deve riscattare la brutta stagione vissuta all’esordio in Serie A col Milan. Cerca conferme Openda, centravanti belga e nel mirino delle big dopo un’ottima annata col Lens.

Le probabili formazioni di Belgio-Olanda

Belgio (4-3-3): Vandevoort; Siquet, De Winter, Debast, De Cuyper; Matazo, Keita, Raskin; De Ketelaere; Openda, Ramazani

Ballottaggi: –

Indisponibili: Vranckx (in dubbio)

Squalificati: –

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Rensch, Van de Ven, van Hecke, Maatsen; Gravenberch, Timber, Reis; Summerville, Zirkzee; Brobbey

Ballottaggi: Reis 55% – Ekkelenkamp 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –