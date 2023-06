Probabili formazioni Georgia-Portogallo: Europei Under 21 2023

di Mattia Zucchiatti 1

Le probabili formazioni di Georgia-Portogallo, match della fase a gironi degli Europei Under 21 2023, in programma tra Romania e Georgia. La nazionale di casa debutta alle 18:00 di mercoledì 21 giugno nel girone A. Il Portogallo parte favorito, ma guai a sottovalutare la nazionale georgiana che in questi anni ha sviluppato una grande crescita (e a Napoli con Kvaratskhelia lo sanno bene). La formazione portoghese è tra le favorite per la vittoria finale. E c’è odore di record per due giocatori: Fábio Vieira è a meno due dal record di 15 gol a EURO U21 (incluse le qualificazioni) detenutoda Lampros Choutos (Grecia), Tomáš Pekhart (Repubblica Ceca) e George Puşcaş (Romania). Avrebbe potuto partecipare al torneo, in casa Georgia, Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante però ha deciso di riposarsi. Un pericolo in meno per il Portogallo.

Le probabili formazioni di Georgia-Portogallo

Georgia (4-4-2): Mamardashvili; Sazonov, Kalandadze, Gelashvili, Khvadagiani; Lominadze, Moistsrapishvili, Tsitaishvili, Sigua; Gagua, Guliashvili

Portogallo (4-3-3): Biai; Penetra, Araujo, Vital, Tavares; Neves, Dantas, Vieira; Vitinha, Fabio Silva, Pedro Neto