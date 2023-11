LIVE – Ancona-Perugia, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta testuale del match fra Ancona e Perugia, valevole per match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Una trasferta ostica attende il Perugia che invece vuole rimanere agganciato al treno delle primissime in classifica e nello specifico della Torres, la quale dista attualmente 6 lunghezze. Perdere altro terreno farebbe divenire la rincorsa complicata. L’Ancona però è in striscia: tre risultati utili consecutivi ed aria che è ritornata a spirare come calma e buona nell’ambiente. Ora chi vincerà? Sportface.it non vi lascerà da soli.

Ancona-Perugia (ore 20.45)