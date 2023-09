Milan, problema al flessore della coscia destra per Krunic: attesa per gli esami di lunedì

Il Milan è in apprensione per le condizioni fisiche di Rade Krunic, uscito nel secondo tempo della sfida del Giuseppe Meazza contro l’Hellas Verona, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il centrocampista bosniaco, secondo i primi dettagli forniti dal tecnico Stefano Pioli, ha riportato un problema muscolare al flessore della coscia destra L’entità dell’infortunio verrà valutato con esame strumentale che verrà effettuato nella giornata di lunedì, quindi Krunic sarà costretto a saltare il turno infrasettimanale contro il Cagliari.