Probabili formazioni Torino-Napoli, diciannovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Napoli, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa sono reduci da un buon rendimento nelle ultime partite e sperano di portare a casa l’intera posta in palio anche in questa partita tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino. I campioni d’Italia, dal loro canto, hanno intenzione di conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle loro avversarie. Fischio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 7 gennaio. Queste sono le possibili scelte dei due allenatori Ivan Juric e Walter Mazzarri.

TORINO – In avanti Juric sceglie ancora Zapata in coppia con Sanabria, con Vlasic a ispirarli. In mezzo al campo conferma per Ricci ed Ilic, ma Linetty potrebbe insidiare uno dei due per una maglia da titolare.

NAPOLI – Dopo il turno di squalifica, Walter Mazzarri ritrova Matteo Politano, mentre Victor Osimhen è impegnato in Coppa d’Africa: al suo posto a completare il tridente ci saranno Giacomo Raspadori e Matteo Politano. A centrocampo spazio a Lobotka, Anguissa e Zielinski.

Le probabili formazioni di Torino-Napoli

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Schuurs, Nguessan

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Contini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Ballottaggi: –

Indisponibili: Olivera, Elmas, Natan, Gollini, Meret, Osimhen

Squalificati: