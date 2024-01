Probabili formazioni Salernitana-Juventus, diciannovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.Dopo lo scontro in Coppa Italia, le due squadre si riaffronteranno a campo diverso. Sarà infatti l’Arechi il teatro dello scontro fra Filippo Inzaghi e Massimiliano Allegri. La Salernitana è alla ricerca, disperata, di punti salvezza e dopo aver fermato il Milan a Salerno sogna di bloccare il passo scudetto della Vecchia Signora. Vlahovic e compagni invece non vogliono perdere punti per strada per tentare ancora l’affondo sull’Inter capolista. Di seguito le probabili scelte degli allenatori.

QUI SALERNITANA – Sono due sostanzialmente i ballottaggi per cui Inzaghi deciderà poche ore prima della partita Si tratta di stabilire quale sarà il terzino di destra fra Daniliuc e Lovato, con il primo in leggero vantaggio. L’altro duello per entrare negli 11 vede coinvolti Simy e Ikwuemesi, con il primo un vantaggio per prendersi il ruolo di prima punta.

QUI JUVENTUS – Torna a disposizione Cambiaso dopo la squalifica e l’ex Genoa potrebbe riprendersi la fascia a discapito di Weah. A centrocampo, Locatelli è squalificato, quindi Nicolussi Caviglia scalda i motori. Davanti Vlahovic insieme a Yildiz, favorito su Chiesa.

SALERNTANA (4-2-3-1): Costil; Bradaric, Fazio, Gyomber, Daniliuc; Legowski, Bohinen; Tchaouna, Candreva, Maggiore; Simy.

Ballottaggi: Daniliuc-Lovato 60%-40%, Simy-Ikwuamesi 60%-40%

Indisponibili: Ochoa, Pirola, Kastanos, Dia

Squalificati: –

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Kostic, Rabiot, Nicolussi Caviglia, McKennie, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic.

Ballottaggi: Cambiaso-Weah 60%-40%, Yildiz-Chiesa 55%-45%

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Kean

Squalificati: Pogba, Fagioli, Locatelli