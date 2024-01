MOVIOLA – Sassuolo-Fiorentina, gol annullati e rigori: che caos al Mapei Stadium

Episodio da moviola che farà parecchio discutere quello accaduto ad inizio secondo tempo di Sassuolo-Fiorentina, anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium Thorstvedt gira di sinistro e batte Terracciano siglando la rete del 2-0, ma al Var valutano la posizione di Matheus Enrique che è sicuramente di fuorigioco ma che in realtà non sembra interferire nell’azione. Il centrocampista del Sassuolo viene toccato da Mandragora che però comunque riesce ad intervenire sul pallone ed è proprio il giocatore viola a mettere le mani sul petto del suo avversario e non viceversa. In ogni caso l’arbitro, Rosario Abisso, viene richiamato al monitor, e dopo una lunga revisione decide di annullare la rete del pareggio per fuorigioco attivo di Henrique. Decisione francamente incomprensibile. Il Sassuolo protesta e non poco.

Qualche minuto più tardi Ferrari allarga il braccio destro, la palla lo colpisce e Abisso non ha nessun dubbio: è calcio di rigore. E la decisione è quella corretta. Dal dischetto Bonaventura si fa ipnotizzare da Consigli. Ma gli episodi non finiscono qua: la Fiorentina pareggia con Martinez Quarta dopo un batti e ribatti clamoroso, ma il gol viene annullato per fuorigioco da parte del Var. Questo perché il tiro di Duncan che finisce sulla traversa viene deviato da un giocatore del Sassuolo e non è una giocata, la palla poi arriva a Martinez Quarta e quindi giusto fischiare fuorigioco.