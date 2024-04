Probabili formazioni Torino-Frosinone: trentatreesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Frosinone, match della trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. Il fischio d’inizio è in programma alle 15:00 di domenica 21 aprile. Dopo il pareggio nel derby contro la Juventus, la squadra di Ivan Juric (assente per squalifica) cerca punti preziosi per non perdere ulteriore terreno dai piani alti della classifica. Il Frosinone di Di Francesco ha bisogno di punti salvezza e proverà a prenderli in un campo già espugnato in Coppa Italia lo scorso novembre. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, con i focus e gli approfondimenti sulle scelte di formazione dei due allenatori, Juric e Di Francesco.

TORINO – Vlasic a supporto dei soliti Sanabria e Zapata. Juric non cambia l’attacco. E non cambia le fasce con Bellanova e Lazaro pronti a presidiarle. Squalificato Ricci, tocca ad Ilic.

FROSINONE – Soulè, Cheddira e Reinier (in vantaggio su Seck) nel tridente. Barrenechea, Brescianini e Mazzitelli a centrocampo. Ballottaggio tra Zortea e Valeri nel reparto difensivo.

Le probabili formazioni di Torino-Frosinone

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata

Ballottaggi: –

Indisponibili: Schuurs, Gineitis, Djidji, Pellegri

Squalificati: Ricci

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Reinier

Ballottaggi: Reinier 55% – Seck 45%; Zortea 55% – Valeri 45%

Indisponibili: Marchizza, Oyono, Kaio Jorge, Gelli

Squalificati: –