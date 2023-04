Probabili formazioni Fiorentina-Lech Poznan: ritorno quarti Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lech Poznan, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Qualificazione quasi in cassaforte per i viola dopo il 4-1 al Miejski dell’andata. Vincenzo Italiano però non vuole cali di concentrazione e chiede una prova solida ai suoi ragazzi prima di godersi la seconda semifinale stagionale. Il penultimo atto europeo manca dal 2015. C’è voglia di arrivare fino in fondo e la Fiorentina ci crede. Nico Gonzalez, Jovic e Saponara pronti nel tridente. Di seguito, ecco le scelte complete di formazione dei due allenatori. Al Franchi la Fiorentina si prepara al bagno di folla. Ecco i nostri aggiornamenti nell’arco della settimana dopo la partita con l’Atalanta.

FIORENTINA – Spazio al turn over, senza rivoluzioni, ma Italiano ne farà riposare parecchi. Chance per Sottil con Ikone ai lati di Jovic. Scalpita anche Duncan a centrocampo. Martinez Quarta, squalificato nel match di andata, gioca in difesa.

LECH POZNAN – Murawski torna dalla squalifica. Confermato il 4-4-1-1. Ishak guida l’attacco.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lech Poznan

Lech Poznan (4-4-1-1): Bednarek; Pereira, Salamon, Milic, Rebocho; Karlstrom, Murawski; Ba Loua, Marchwinski, Skoras; Ishak

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Mandragora, Castrovilli; Ikone, Jovic, Sottil

Ballottaggi: Sottil 55% – Saponara 45%; Duncan 55% – Bonaventura 45%

Indisponibili: Sirigu, Brekalo

Squalificati: –