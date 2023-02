Probabili formazioni Spezia-Juventus, ventitreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Spezia-Juventus, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa, dopo l’amaro pareggio ottenuto contro l’Empoli che ha fatto sfumare i tre punti in pieno recupero, sperano di portare a casa un buon risultato con il club piemontese per evitare di essere risucchiati in zona retrocessione. I bianconeri, dal loro canto, arrivano da due successi consecutivi ed hanno intenzione di proseguire la serie positiva per recuperare altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di domenica 19 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due tecnici Luca Gotti e Massimiliano Allegri.

Le probabili formazioni di Spezia-Juventus

SPEZIA – Persiste il dubbio legato alle condizioni di Nzola, in caso di forfait è pronto Shomurodov. In difesa spazop ad Amian, Caldara e Nikolaou.

JUVENTUS – Gatti favorito su Bonucci per completare la difesa con Danilo ed Alex Sandro, in attacco Allegri dovrebbe confermare il tridente con Di Maria, Vlahovic e Chiesa.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Ampadu; Bourabia, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.

Ballottaggi: Shomurodov 60% – Nzola 40%, Verde 55% – Holm 45%.

Indisponibili: Zoet, Bastoni, Kovalenko, Moutinho, Zurkowski, Nzola (in dubbio).

Squalificati: Salvatore Esposito.

Juventus (3-4-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa.

Ballottaggi: Cuadrado 55% – De Sciglio 45%, Chiesa 60% – Fagioli 40%.

Indisponibili: Miretti, Pogba, Milik, Bonucci (in dubbio).

Squalificati: Bremer.