Olimpiadi Parigi 2024: l’UE condanna il via libera del CIO ad atleti russi e bielorussi per le qualificazioni

L’Unione Europea ha detto no alla presenza di atleti russi e bielorussi a Parigi 2024, anche se sotto lo status di neutrali. Giovedi il Parlamento di Strasburgo, a quasi un anno di guerra della Russia contro l’Ucraina, ha approvato una risoluzione (444 voti favorevoli, 26 contrari e 37 astensioni) che tocca anche il delicato tema relativo ai prossimi Giochi Olimpici. L’Ucraina, dal canto suo, sta valutando la possibilità di boicottare la prossima Olimpiade se saranno al via gli atleti dei due Paesi nemici.

Così il Parlamento, al punto 24, “ribadisce la sua condanna della recente decisione del Comitato olimpico internazionale (Cio) di consentire agli atleti russi e bielorussi di gareggiare alle qualificazioni per i Giochi olimpici di Parigi 2024 sotto una bandiera neutrale, decisione che è in contrasto con l’isolamento di tali paesi in atto su più fronti e che sarà sfruttata da entrambi i regimi a fini propagandistici; invita gli Stati membri e la comunità internazionale a esercitare pressioni sul Cio affinché revochi tale decisione, che è motivo di imbarazzo per il mondo internazionale dello sport, e ad adottare una posizione analoga in relazione a qualsiasi altro evento sportivo, culturale o scientifico”.