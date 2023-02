Atp Rotterdam, Sinner: “Soddisfatto di come ho gestito la pressione, con Medvedev servirà coraggio”

Il tennista azzurro, Jannik Sinner, ha commentato la vittoria ottenuta in semifinale contro Griekspoor all’Atp 500 di Rotterdam, con il punteggio di 7-5 7-6. Queste le sue parole dopo la partita: “Ho sentito tantissima pressione e sono soddisfatto di come l’ho gestita. Non era facile per me, ho cercato di giocare aggressivo, a volte ci sono riuscito e altre no ma sono contento. Nel tie-break sono stato un po’ sfortunato sul 5-3 ma fa parte del gioco, sono felice di essere in un’altra finale e domani sarà durissima”.

Sull’avversario della finale, Medvedev, dichiara: “E’ molto solido, serve bene, è difficile fargli break. Dovrò servire con tanta attenzione, dovrò avere coraggio. Parlerò col mio team, spero di migliorare il mio record contro di lui. In ogni torneo che giochi ti piacerebbe lasciare un segno. Sono già concentrato su domani, su come giocare. Lui ha vinto tutte le sfide contro di me per cui dovrò fare meglio. È una finale e cercherò di vincerla”.