Probabili formazioni Spezia-Inter: ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Spezia-Inter, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Grande attesa per questa sfida con gli uomini di Simone Inzaghi che sperano di dare continuità alla vittoria contro l'Inter. La partita è in programma alle 20:45 di venerdì 10 marzo nella cornice del Picco.

SPEZIA – Squalificati Reca e Marchetti. Con Moutinho e Bastoni a rischio forfait, rischia di aprirsi l’emergenza sulle corsie basse. Confermato il tridente. Panchina per Eldor Shomurodov che deve scalare le gerarchie. Bourabia pronto a orchestrare la manovra.

INTER – Più Lukaku di Dzeko, ma il ballottaggio è confermato. Dimarco e Skriniar tornano arruolabili. Brozovic dovrebbe riprendersi il posto in cabina di regiaa. Dumfries a destra.

Le probabili formazioni di Spezia-Inter

Spezia (4-3-3): Dragowski; Ferrer, Ampadu, Nikolaou, Amian; Ekdal, Bourabia, Agudelo; Gyasi, Nzola, Verde.

Ballottaggi: Agudelo 65% – Esposito 35%, Verde 60% – Shomurodov 40%, Ekdal 60% – Caldara%.

Indisponibili: Zoet, Holm, Bastoni, Moutinho.

Squalificati: Reca, Marchetti

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

Ballottaggi: Lukaku 55% – Dzeko 45%

Indisponibili: Correa

Squalificati: –