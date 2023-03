Tennis, Sinner: “Mi alleno ogni giorno per raggiungere la vetta della classifica, sogno di vincere la Davis”

Il tennista azzurro, Jannik Sinner, ha parlato della stagione fin qui vissuta e dei suoi obiettivi futuri, nel corso di un’intervista al quotidiano Alto Adige. L’italiano si è concentrato in primo luogo sui risultati fin qui ottenuti sui campi da gioco: “Sono piuttosto contento di queste settimane, in particolare per ciò che sono riuscito a dimostrare in Olanda. Dopo Montpellier ho avvertito di riuscire ad alzare ulteriormente il mio livello. E tutte queste vittorie mi hanno dato un grosso carico di fiducia. A che punto è della sua crescita? Posso migliorare e raggiungere livelli sempre più alti. Ammetto di aver giocato particolarmente bene durante i tornei indoor in Europa, sono contento del livello che sto esprimendo. Ora però bisogna continuare a spingere nei tornei statunitensi, a partire da Indian Wells”.

Qualche battuta poi sul rapporto con l’allenatore Simone Vagnozzi e il collaboratore tecnico internazionale Darren Cahill : “Simone mi piace molto. Ho la fortuna di avere un buon rapporto con lui, non solo legato al tennis. Ed è un aspetto fondamentale visto che passiamo mesi e mesi di fila assieme in giro per il mondo. Ho un enorme rispetto per Darren perché ci propone idee nuove e intelligenti per la mia preparazione. È una grande gioia averlo con noi. Anche con lui il legame è forte, mi tranquillizza la sua presenza”.

Uno sguardo poi sui sogni e obiettivi futuri: “Mi piacerebbe tanto arrivare alla posizione numero uno del ranking. È il sogno di ogni giocatore e la meta per cui mi impegno quotidianamente. Devo concentrarmi perché quello è il mio obiettivo. Poi vedremo cosa accadrà. Sono poi grato e onorato di giocare per il mio paese, indossare questa maglia è un sentimento unico. C’è tanta passione all’interno del team. E tutti danno il 110%. Alzare in cielo la Davis sarebbe un sogno”.