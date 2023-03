Probabili formazioni Fiorentina-Sivasspor: andata ottavi Conference League 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sivasspor, match di andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. Si gioca alle 21:00 di giovedì 9 marzo nella cornice del Franchi. Primo atto di un doppio confronto che vede i viola favoriti, ma chiamati a non prendere sotto gamba questo impegno dopo il duro stop contro il Basaksehir nella fase a gironi. Inoltre il Sivasspor ha vinto il girone senza mai perdere in trasferta. Il tecnico Rıza Çalımbay guarda con fiducia al match: “Affrontiamo una delle squadre più forti di questo turno, ma io ho fiducia nella mia. Possiamo fare bene”. In compenso, la Fiorentina ha vinto tutte e quattro le precedenti partite casalinghe contro squadre turche, segnando 10 gol e subendone uno solo.

FIORENTINA – Jovic dopo il gol al Milan si riprende l’attacco. Sottil cerca una chance sulla sua fascia, Gonzalez confermato a destra. Milenkovic torna dal 1′ in difesa.

SIVASSPOR – Assenti Yatabare, Yalcin e Osmanpasa. Caicedo in ballottaggio con Musa. Cofie, ex Chievo e Genoa, guida il centrocampo della formazione turca.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sivasspor

Fiorentina (4-1-4-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Barak, Sottil; Jovic

Ballottaggi: Milenkovic 55% – Martinez Quarta 45%, Sottil 55% – Kouamé.

Indisponibili: Terzic.

Squalificati: –

Sivasspor (4-3-3): Vural; Yesilyurt, Appidangoye, Goutas, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Gradel

Ballottaggi: Caicedo 55% – Musa 45%

Indisponibili: Yatabare, Yalcin, Osmanpasa

Squalificati: