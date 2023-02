Probabili formazioni Sassuolo-Napoli: ventitreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli, match della ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita, in programma alle 20:45 di venerdì 17 febbraio, sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, con news sulle possibili scelte di formazione di Alessio Dionisi e Luciano Spalletti. L’allenatore partenopeo deve iniziare a pensare alla Champions League e non è escluso un turn over contro i neroverdi. Di seguito, ecco le probabili mosse di formazione dei due tecnici.

SASSUOLO – Pinamonti si riprende il posto da titolare e cerca un altro sgambetto al Napoli come nella scorsa stagione con la maglia dell’Empoli. Con lui Laurienté nel tridente d’attacco. Torna Rogerio dalla squalifica, Berardi in dubbio.

NAPOLI – Possibile chance dal 1′ per l’ex Raspadori, con Kvaratskhelia a riposo in vista della Champions. Ballottaggio tra Zielinski ed Elmas. Olivera può far rifiatare Mario Rui. Rrahmani e Kim restano gli intoccabili al centro della difesa.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Lopez, Obiang; Bajrami, Pinamonti, Laurienté.

Ballottaggi: Ruan 60% – Ferrari 40%, Lopez 55% – Obiang 45%.

Indisponibili: Muldur, Toljan, Berardi (in dubbio)

Squalificati: –

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori

Ballottaggi: Lozano 55% – Politano 45%; Raspadori 60% – Kvaratskhelia 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –