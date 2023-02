Probabili formazioni Lazio-Cluj: andata spareggio Conference League 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-Cluj, match di andata dello spareggio di Conference League. Dopo la deludente retrocessione dall’Europa League, la squadra di Sarri proverà ad arrivare fino in fondo per tenere il trofeo nella Capitale per un altro anno dopo la vittoria della Roma a Tirana della scorsa stagione. Si parte dal Cluj, già afffrontato nel 2018-19. La squadra romena proverà a mantenere vivi i giochi all’Olimpico, per poi giocarsi tutto nel ritorno. Occhio ai numeri in casa del Cluj: una sola rete subita nelle ultime sei partite casalinghe in Europa. Inoltre la Lazio ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime sette trasferte. Un motivo in più per chiudere i giochi nel match di andata per Sarri. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 16 febbraio.

LAZIO – Ampio turn over per Sarri. Tra i pali tocca a Maximiano. Patric cerca posto, come Hysaj e Lazzari. Rivoluzione a centrocampo con Basic, Marcos Antonio e Vecino dal 1′. Cancellieri cerca posto ed è in vantaggio su Romero. Immobile dal 1′, Pedro anche.

CLUJ – La squadra romena gioca col 4-3-3 con Janga riferimento centrale del tridente. Tra i pali una vecchia (neanche troppo, 26 anni) conoscenza dell’Italia: Scuffet.

Le probabili formazioni di Lazio-Cluj

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Immobile, Pedro

Ballottaggi: Cancellieri 55% – Felipe Anderson 45%

Indisponibili: Radu, Romagnoli

Squalificati: –

Cluj (4-3-3): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Boateng, Muhar, Cvek; Petrila, Janga, Krasniqi

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –