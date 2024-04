Probabili formazioni Sassuolo-Milan: trentaduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa sono alla disperata ricerca di punti salvezza dopo il pareggio amaro ottenuto la scorsa settimana con la Salernitana. I rossoneri, dal loro canto arrivano da cinque vittorie consecutive in campionato e non hanno alcuna intenzione di fermarsi proprio ora. La partita avrà inizio alle ore 15:00 di venerdì 14 aprile e sarà visibile in esclusiva su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Davide Ballardini e Stefano Pioli.

SASSUOLO – Ballardini dovrebbe affidarsi alla squadra che ha pareggiato a Salerno, ma ha un paio di dubbi. Boloca è favorito su Racici per una maglia in mezzo al campo, mentre Bajrami è in vantaggio su Matheus Henrique per schierarsi sulla trequarti.

MILAN – Loftus-Cheek torna dalla squalifica e potrebbe essere in campo dal 1′ sulla trequarti insieme a Chukwueze e Okafor alle spalle di Jovic. In difesa spazio a Tomori, squalificato in Europa League, e a Gabbia. In mezzo al campo possibile turnover con Adli e Musah.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Doig; Matheus Henrique, Racic; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Ballottaggi: Ferrari 55% – Kumbulla 45%

Indisponibili: Berardi, Perdersen.

Squalificati: –

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.

Ballottaggi: Calabria 55% – Florenzi 45%; Jovic 55% – Giroud 45%

Indisponibili: Pobega, Kalulu.

Squalificati: –