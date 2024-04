Masters 1000 Montecarlo, Djokovic: “Deluso dalla sconfitta, ma prendo elementi positivi dal torneo”

Novak Djokovic commenta la sconfitta contro Casper Ruud nelle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo: “Certo, mi dispiace perdere una partita del genere. Era equilibrata. Complimenti a Casper, ha giocato molto bene, soprattutto all’inizio del primo e del terzo set. Ho avuto le mie opportunità, ma l’ultima partita non è stata molto bella. Bravo, tanti errori non forzati ed è stato solido fino all’ultimo punto. Merita la vittoria. La mia partita ha avuto alti e bassi. La cosa positiva è che sono riuscito a rimontare dopo aver perso il primo set e a trovare forza nel mio gioco, quindi prendo elementi positivi da questo torneo, ma ovviamente sono deluso dalla sconfitta”. Un’analisi sulla stagione fino ad ora: “Beh, voglio dire, sono abituato ad un livello molto alto di aspettativa di risultato, quindi non aver vinto un titolo non è, rispetto agli ultimi 15 anni, una grande stagione, ma sono arrivato in semifinale in Australia e qui ho giocato solo tre tornei quest’anno, quindi ovviamente è normale che ci siano stagioni in cui non si inizia bene, e questa è una di queste. Spero che i risultati qui mi aiutino a migliorare, perché io. Ho giocato una buona partita a tennis. Spero che nei prossimi tornei potrò giocare ancora meglio.