Probabili formazioni Sassuolo-Lazio: nona giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio, match della nona giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 21 ottobre nella cornice del Mapei Stadium. Un match impegnativo per Maurizio Sarri che dopo la vittoria sull’Atalanta punta a trovare continuità per lasciarsi definitivamente alle spalle un inizio sotto le aspettative. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.

SASSUOLO – Matheus Henrique è in dubbio, si prepara Racic. Berardi, Bajrami e Laurientè agiranno in attacco alle spalle di Pinamonti, che cerca altri gol.

LAZIO – Vecino è in gran forma, ma dovrebbe far posto a Guendouzi (in vantaggio su Kamada). In attacco Immobile è da valutare, ma Castellanos cerca conferme. Zaccagni va verso il recupero dopo aver lasciato il ritiro azzurro per evitare di peggiorare le sue condizioni. Rovella dal 1′.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: Bajrami 65% – Thorstvedt 35%

Indisponibili: Alvarez, Viti, Henrique (in dubbio)

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni

Ballottaggi: Guendouzi 55% – Kamada 45%; Rovella 55% – Vecino 45%; Castellanos 55% – Immobile 45%

Indisponibili: Zaccagni (in dubbio), Immobile (in dubbio)

Squalificati: –