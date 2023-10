Probabili formazioni Fiorentina-Empoli: nona giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Derby toscano delicatissimo tra i viola in zona Champions e i toscani che invece si trovano a quattro punti e dunque in lotta per evitare la retrocessione. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky lunedì 23 ottobre alle ore 20.45. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Aurelio Andreazzoli.

FIORENTINA – Abbondanza in avanti per Italiano, che dovrebbe preferire ancora Nzola a Beltran e poi affiancargli Brekalo e Nico Gonzalez, ma Ikone scalpita.

EMPOLI – Andreazzoli schiera ancora il 4-3-1-2 con Baldanzi alle spalle di Caputo e Cambiaghi, sia Cancellieri che Shpendi dalla panchina.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; N. Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola

Ballottaggi: Nzola 55% – Beltran 45%

Indisponibili: Castrovilli, Mina, Dodò, Christensen

Squalificati: –

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi

Ballottaggi: Caputo 55% – Shpendi 45%; Cambiaghi 60% – Cancellieri 40%

Indisponibili: Caprile, Bereszynski, Maldini, Pezzella

Squalificati: –