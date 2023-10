Probabili formazioni Torino-Inter: nona giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Inter, match della nona giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 21 ottobre nella cornice dell’Olimpico Grande Torino. La squadra granata cerca di ritrovare fiducia sul piano del gioco, ma di fronte c’è un’Inter che vuole riprendersi la vetta della classifica dopo essere stata spodestata dal Milan prima della sosta. Alla ripresa del campionato Inzaghi cerca tre punti in un campo ostico. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.

TORINO – Spazio al 3-4-1-2 con Radonjic e Vlasic alle spalle di Zapata. Bellanova e Lazaro dovrebbero agire sulle corsie laterali. Tameze, Schuurs e Rodriguez in difesa.

INTER – L’unico ballottaggio è tra Pavard e Darmian nel terzetto difensivo. Thuram e Lautaro Martinez sicuri di una maglia in attacco. Dumfries e Dimarco sulle fasce. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, con Frattesi primo cambio.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata

Ballottaggi: Radonjic 55%-Seck 45%;

Indisponibili: Djidji, Popa, Buongiorno (in dubbio), Soppy, Sazonov (in dubbio)

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: Pavard 55% – Darmian 45%

Indisponibili: Arnautovic

Squalificati: –