Un deputato tedesco chiede l’espulsione di Mazraoui dal Bayern e dalla Germania per il sostegno alla Palestina

La Guerra in Palestina entra nei banchi della politica internazionale, ma non solo. Anche il mondo del calcio potrebbe essere influenzato. Almeno è quello che gradirebbe Johannes Steineiger, deputato del parlamento tedesco che avrebbe chiesto l’allontanamento di Mazraoui dal Bayern Monaco.

Il motivo? Il suo favore verso la Palestina, professato palesemente attraverso i suoi profili personali sui social. Per questa situazione, il terzino ha ripreso la parola sempre sui suoi canali per chiarire la situazione: “Prima di tutto, vorrei dire che è davvero deludente dover spiegare ciò che sostengo. C’è una situazione in cui migliaia di persone innocenti vengono assassinate. La mia posizione è che lavorerò per la pace e la giustizia in questo mondo. Ciò significa che sarò sempre contro ogni tipo di terrorismo, odio e violenza. E questo è qualcosa che sosterrò sempre.”