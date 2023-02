Probabili formazioni Sassuolo-Cremonese, venticinquesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sassuolo-Cremonese, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I neroverdi, dopo l’importante vittoria conquistata al Via del Mare contro il Lecce, vogliono dare seguito ai risultati ed allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La compagine grigiorossa, invece, ha un assoluto bisogno di portare a casa il successo per rialzare la testa e continuare a sperare in una sempre più complicata salvezza. La partita andrà in scena alle ore 18:30 di lunedì 6 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn; ecco le possibile scelte dei due allenatori Alessio Dionisi e Davide Ballardini.

SASSUOLO – Dionisi deve fare i conti con la squalificata di Domenico Berardi, ma ritrova Laurienté che ha già scontato il turno di stop. Insieme a lui in attacco dovrebbero esserci Pinamonti e Defrel.

CREMONESE – Si va verso un centrocampo a quattro formato da Sernicola, Benassi, Meité e Valeri. Pickel, invece, dovrebbe essere confermato alle spalle delle due punte Tsadjout ed Okereke.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Cremonese

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Lopez, M. Henrique; Laurienté, Pinamonti, Defrel.

Ballottaggi: Ruan 60% – Ferrari 40%, Lopez 60% – Obiang 40%.

Indisponibili: Muldur, Toljan-

Squalificati: Berardi.

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Chiriches, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meité, Valeri; Pickel; Tsadjout, Okereke

Ballottaggi: Benassi 60% – Castagnetti 40%

Indisponibili: Quagliata Buonaiuto.

Squalificati: Ferrari