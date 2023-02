Probabili formazioni Torino-Bologna: venticinquesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Torino-Bologna, match della venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 6 marzo nella cornice dello stadio Olimpico. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, ma Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Oltre alla moviola e a tutti gli approfondimenti che meritano di essere trattati su questa sfida. La squadra di Juric cerca punti per continuare a sognare il settimo posto, proprio come i ragazzi di Thiago Motta. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco.

TORINO – Sanabria guida l’attacco, Miranchuk e Karamoh alle sue spalle. A centrocampo out Ricci per squalifica. Più Ilic di Linetty e Adopo per affiancarlo. Juric si affida alla qualità dei suoi giocatori.

BOLOGNA – Da valutare Marko Arnautovic, ma l’attaccante sembra vicino al ritorno e una maglia da titolare lo aspetta contro i granata. A fargli posto sarà Barrow.

Le probabili formazioni di Torino-Bologna

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Ilic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Zima, Pellegri, Lazaro, Radonjic

Squalificati: Ricci

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow

Ballottaggi: Soriano 65% – Aebischer 35%.

Indisponibili: Bonifazi, Arnautovic, Bagnoli, Zirkzee

Squalificati: