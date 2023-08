Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta: prima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta, match della prima giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 18:30 di domenica 20 agosto. Dionisi e Gasperini vogliono iniziare bene in campionato con l’obiettivo Europa per la stagione. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti a partire dal primo minuto di gioco. Tanti i nuovi acquisti in campo, su tutti Gianluca Scamacca, strappato dai bergamaschi alla concorrenza di Inter e Roma. Appuntamento alle 18:30 di domenica, di seguito ecco le possibili scelte dei due allenatori.

SASSUOLO – Consigli o Cragno? Il veterano è titolare, parola di Dionisi. Pinamonti in attacco, con Berardi, Bajrami e Laurientè a supporto. Esordio dal 1′ per Matias Vina e per Mattia Viti.

ATALANTA – Scamacca subito titolare. Dal 1′ i volti nuovi Bakker e Kolasinac. Dubbio tra Pasalic ed Ederson con l’ex Chelsea al momento favorito per supportare le due punte. Carnesecchi più di Musso in porta.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, M. Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: Consigli 60% – Cragno 40%

Indisponibili: Alvarez

Squalificati: Tressoldi

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: Pasalic 55% – Ederson 45%

Indisponibili: Hateboer

Squalificati: Cambiaghi