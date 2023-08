Giro Danimarca 2023: Jakobsen concede il bis e vince la quarta tappa in volata

Settima vittoria in stagione e secondo acuto nel Giro di Danimarca 2023 per Fabio Jakobsen, che si è aggiudicato in volata la quarta tappa della corsa scandinava. Sul percorso di 178,4 km da Kalundborg a Bagsvaerd, il corridore olandese della Soudal Quick-Step ha preceduto il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) e l’italiano Luca Colnaghi (Green Project-BardianiCSF-Faizanè). Altri due azzurri in top 10, vale a dire Matteo Moschetti (ottavo) e Andrea Peron (nono), mentre in vetta alla classifica generale c’è sempre Mattias Skjelmose.