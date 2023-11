Probabili formazioni Salisburgo-Inter: quarta giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Salisburgo-Inter, match valevole per la quarta giornata di Champions League 2023/2024. La partita è in programma alle 21:00 di mercoledì 8 novembre dello Stadion Salzburg. Dal 2003/04, solo quattro squadre su sessantatrè, tra quelle arrivate al giro di boa con sette punti nel girone, non sono approdate poi alla fase a eliminazione diretta. A crollare furono Porto (2015/16), Rangers (2007/08), Marsiglia (2007/08) e CSKA Mosca (2006/07). L’Inter ha fiducia, ma non vuole passi falsi, anche in chiave ranking. Sportface.it vi offrirà approfondimenti e aggiornamenti. Ecco le possibili scelte dei due allenatori per questa partita. L’Inter è arrivata a quota 100 partite vinte nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League (qualificazioni incluse). Ora cerca il successo numero 101.

SALISBURGO – Spazio al 4-4-2 con Simic e Konate pronti ad agire nel reparto offensivo. Capaldo, Gourna-Douath e Bidstrup a centrocampo con Gloukh tra le linee.

INTER – Chance per Frattesi e Carlos Augusto. De Vrij cerca posto in difesa. In attacco conferme invece per Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Calhanoglu e Mkhitaryan intoccabili.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Inter

Salisburgo (4-3-1-2): Schlager; Dedić, Solet, Pavlović, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Šimić, Konaté

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati; –

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: –

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado, Pavard

Squalificati: –