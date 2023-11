Milan-Psg: corteo dei tifosi francesi: in mille in Piazza Duomo con fumogeni e tamburi

Lanciando cori, accendendo fumogeni e con tamburi e fuochi d’artificio, circa un migliaio di tifosi del Psg si è preparato alla sfida di stasera contro il Milan con un corteo che ha come luogo di ritrovo iniziale Piazza Duomo a Milano. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e agiscono per evitare problemi di ordine pubblico. I supporter parigini si sono recati ora in Piazzale Lotto, dove sono arrivati i pullman con altre migliaia di tifosi provenienti dalla Francia, da lì partirà il corteo fino allo stadio Meazza.