Probabili formazioni Salernitana-Napoli: undicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli, match valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Spazio al derby campano, in programma alle 15:00 di sabato 4 novembre. All’Arechi Filippo Inzaghi cerca la scossa per invertire la rotta dopo la sconfitta contro il Genoa. Rudi Garcia vuole ripartire invece dallo splendido secondo tempo che ha permesso a Kvaratskhelia e compagni di rimontare lo 0-2 contro il Milan fino al pari. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quali saranno le scelte dei due allenatori? Proviamo a scoprirlo insieme.

SALERNITANA – Squalificato Gyomber. Inzaghi conferma la difesa a tre con Daniliuc che dovrebbe completare il reparto con Lovato e Pirola. Mazzocchi e Bradaric. Dia in attacco dopo il riposo in Coppa Italia.

NAPOLI – Ancora senza Osimhen e stavolta manca anche Natan, squalificato. In difesa tocca a Ostigard. In attacco Raspadori è favorito su Simeone. Politano e Kvatatskhelia nel tridente.

Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Jovane; Dia

Ballottaggi: Maggiore 55% – Bohinen 45%

Indisponibili: Fazio

Squalificati: Gyomber

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Raspadori 55%-Simeone 45%; Mario Rui 55% – Olivera 45%; Anguissa 55% – Cajuste 45%

Indisponibili: Osimhen, Juan Jesus

Squalificati: Natan