Bayern Monaco, Tuchel torna sull’umiliazione in Coppa: “Niente rassegnazione, solo delusione”

Nella conferenza di viglia della sfida in Bundesliga contro il Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, é tornato sulla sconfitta in DFB Pokal subita ai danni del Saarbrucken, squadra che milita nella terza divisione tedesca: “Non c’è rassegnazione, solo tanta delusione. Volevamo vincere la Coppa, ci vorrà tempo per digerire questa sconfitta. Stiamo disputando una grande Bundesliga, andiamo a Dortmund per vincere”.

Riguardo alle critiche nei suoi confronti ha risposto così: “Non c’è alcun problema all’interno dello spogliatoio. Mi prendo le mie responsabilità sia che vinciamo sia che perdiamo. Una sconfitta non cambia la situazione, rimaniamo concentrati sugli altri obiettivi”.