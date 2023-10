Probabili formazioni Atalanta-Inter: undicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter, match dell’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 4 novembre nella cornice del Gewiss Stadium che si prepara ad ospitare un big match d’alta classifica cruciale. Prima del turno europeo, le due squadre vanno a caccia dei tre punti. Inzaghi cerca conferme dopo la bella vittoria di misura sulla Roma di Mourinho. Difficile vedere un turn over. Spazio ai titolarissimi per cercare di blindare la vetta della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

ATALANTA – Più Lookman di De Ketelaere. Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa. Zappacosta torna dopo il forfait con l’Empoli e si riprende la corsia di destra.

INTER – Pochi dubbi, anzi uno: Pavard o Darmian? Dovrebbe spuntarla il francese. Dumfries e Dimarco sono intoccabili. Difficilmente Frattesi insidierà uno tra Barella e Mkhitaryan. E Thuram e Lautaro in attacco non sono chiaramente in discussione.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: Lookman 55% – De Ketelaere 45%

Indisponibili: El Bilal Tourè, Palomino

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: Pavard 55% – Darmian 45%

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado

Squalificati: –