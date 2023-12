Probabili formazioni Salernitana-Milan: diciassettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di venerdì 22 dicembre nella cornice dello stadio Arechi, dove si incrociano lotta salvezza e corsa Scudetto. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal 1′ di gioco. Di seguito, ecco il focus sulle possibili scelte dei due allenatori. Filippo Inzaghi – all’incrocio da ex contro il club del suo cuore – contro Stefano Pioli.

SALERNITANA – Spazio al 3-4-2-1 con Candreva e Kastanos alle spalle di Boulaye Dia. Mazzocchi e Bradaric pronti sulle corsie laterali. Daniliuc, Fazio e Pirola in difesa.

MILAN – Pulisic, Loftus-Cheek e Leao intoccabili alle spalle di Giroud, favorito su Jovic. Musah torna dopo il lieve affaticamento che lo ha tenuto fuori dalla partita col Monza. Al suo fianco Reijnders. Calabria rientra dopo il turno di squalifica.

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

Ballottaggi: .

Indisponibili: Ochoa

Squalificati: Maggiore

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sportiello, Thiaw, Kalulu, Pellegrino, Pobega, Okafor

Squalificati: –