Liga, in Betis-Girona e Cadice-Real Sociedad giocatori con slogan contro la Superlega (FOTO)

La Liga prende posizione contro la Superlega. In occasione dei due match delle ore 19 tra Betis e Girona e tra Cadice e Real Sociedad, i primi che si disputano dopo la sentenza della Corte UE che ha riconosciuto il monopolio dell’Uefa, i giocatori delle quattro squadre coinvolte hanno posato per una foto di gruppo con sotto un cartellone con un chiaro slogan, “conquistatela sul campo”, lanciato dalla stessa massima serie spagnola per volontà di Tebas. Di seguito ecco la foto.

'Gánatelo en el campo'. Los jugadores del Betis-Girona y del Cádiz-Real Sociedad posan con el lema contra la Superliga Europea. — ElDesmarque (@eldesmarque) December 21, 2023