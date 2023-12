Volley, Cev Cup: Milano batte Paok e accede ai quarti di finale

Milano batte Paok per 3-1 e conquista un posto nei quarti di finale della Cev Cup maschile. La formazione lombarda vince i primi due set 20-20-25 e 18-25, per poi perdere il terzo 25-20 e portare a casa il successo in 20-25. Milano aveva già vinto la partita di andata degli ottavi di finale per 3-0.

Milano sale in cattedra e amministra il gioco a partire dai primi minuti della gara. I padroni di casa si ritrovano rapidamente all’inseguimento e, nonostante in alcune situazioni rimangano in svantaggio di un solo punto, non riescono a trovare il pareggio. Gli ospiti riescono così a mantenere il controllo e a vincere il set per 20-25. Nel secondo set, Paok si dimostra ancora più in difficoltà, con Milano che ne approfitta per costruire un ampio vantaggio. La squadra di casa non riesce a rimontare e il parziale numero due si conclude 18-25 in favore degli italiani. Nel terzo set, Paok riesce ad entrare in partita ed inizia un duello punto a punto tra le due formazioni. Sul finale, i greci riescono ad ottenere il vantaggio e conquistare il set per 25-20, allungando il gioco di almeno un altro parziale. Il quarto set vede le due squadre in bagarre per la prima parte di gioco, con Milano che poi supera e conquista la vittoria del parziale per 20-25. Gli italiani accedono così ai quarti di finale della Cev Cup.